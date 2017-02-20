Севастополец украл у знакомой золотые украшения на 25 тыс рублей

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Севастополя за кражу ювелирных изделий. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.





По ее информации, в дежурную часть ОМВД по Гагаринскому району обратилась 34-летняя местная жительница, которая заявила, что из ее квартиры похитили золотые украшения на сумму около 25 тысяч рублей. В пропаже золота женщина подозревает своего знакомого, которого накануне впустила к себе в квартиру переночевать, а наутро, после его ухода, обнаружила пропажу.





В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался 26-летний ранее судимый житель Севастополя. Следствием установлено, что потерпевшая знала злоумышленника, накануне кражи он был у нее дома и, воспользовавшись моментом, похитил ювелирные украшения.





Оперуполномоченные изъяли похищенное и вернули законной владелице.«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», - уточнили в пресс-службе.

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