Севастополец в состоянии алкогольного опьянения ограбил девушку в баре

Полицейские сегодня по горячим следам задержали 18-летнего жителя Севастополя, который подозревается в ограблении девушки в одном из городских баров. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.





По ее данным, сегодня ночью в дежурную часть ОМВД России по Балаклавскому району обратилась 19-летняя жительница Севастополя. Она заявила, что во время отдыха в баре у нее похитили мобильный телефон. Ее друзья видели, как неизвестный парень забрал его со стола и скрылся.





По горячим следам полицейскими было установлено, что к преступлению причастен 18-летний севастополец. При задержании у него изъяли похищенный телефон. Молодой человек пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому не знает, зачем забрал имущество девушки.





«В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет», – уточнили в пресс-службе.

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