Севастопольская библиотека им. Толстого получила современное оборудование для оцифровки, хранения и обработки информации

Севастопольская Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого оснащена комплексом специализированного оборудования для оцифровки, хранения и обработки информации на основе технологии RFID. Об этом сообщила сегодня пресс-служба корпорации «ЭЛАР», которая занималась поставками и монтажом нового оборудования.





В библиотеке, по ее информации, установлены специальные ворота, которые реагируют звуковым сигналом на несанкционированный вынос книг, промаркированных RFID-метками. Многофункциональными станциями оснащены рабочие места библиотекарей. Станции позволяют автоматически, без использования бумажного формуляра, регистрировать читателей. В отделе обслуживания появилась станция самовыдачи. «Это устройство без участия библиотекаря идентифицирует книги, закрепляет их за конкретным читателем, отключает «противокражную» функцию метки и выдает квитанцию со списком взятых книг и информацией о сроке возврата литературы. Также каждый читатель может проверить, какие книги за ним числятся. Достаточно приложить к устройству читательский билет, положить книгу на платформу и выбрать соответствующую кнопку», - рассказала директор библиотеки Елена Волкова.





Помимо техники для автоматизации работы библиотеки по обслуживанию читателей в учреждении уставлен планетарный сканер ЭларСКАН А2-300 для оцифровки книг.





Поставка в Центральную городскую библиотеку им. Л.Н. Толстого выполнена в рамках реализации проекта «Библиотека: новая версия», поддержанного на федеральном и региональном уровнях. «Проект предполагает поэтапное внедрение в работу библиотек высокотехнологического оборудования и является первым в Крыму и Севастополе, обеспечивающим полную автоматизацию обслуживания читателей», - отметил руководитель представительства «ЭЛАР» в Симферополе Александр Шатравко.

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