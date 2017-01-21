Севастопольская пенсионерка отдала мошеннику около 6 тыс рублей за установку дверей

Севастопольские полицейские задержали злоумышленника, который выманил у 70-летней местной жительницы около 6 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.





По ее информации, в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району обратилась 70-летняя жительница города. Она рассказала, что злоумышленник забрал у нее около 6 тысяч рублей.





Сотрудники полиции установили, что к потерпевшей накануне приходил мужчина, который представился сотрудником компании по установке дверей и попросил деньги за работу. Женщина их отдала, и мужчина скрылся. Потерпевшая обратилась в компанию, с которой был заключен договор по установке дверей, но там ей сказали, что никого еще не направляли для выполнения работ.





В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 25-летний житель Севастополя. С его слов, сначала он пришел к женщине продавать кухонную утварь, однако она ответила, что ей некогда, потому что ждет работников по установке дверей. Злоумышленник воспользовался доверчивостью женщины и пришел к ней во второй раз через 10 минут, заявив, что установит двери.





В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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