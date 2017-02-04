Севастопольская прокуратура выявила в прошлом году более 10 тысяч нарушений законодательства и возбудила 62 уголовных дела

Севастопольские прокуроры за прошлый год выявили более 10 тысяч нарушений федерального законодательства. Об этом заявил прокурор Севастополя Игорь Шевченко на расширенном заседании коллегии городской прокуратуры, посвященном итогам деятельности в 2016 году, передает пресс-служба ведомства.





«В 2016 году прокурорами выявлены более 10 тысяч нарушений федерального законодательства. С целью их устранения внесены 1 117 представлений. В суд направлены 546 исковых заявлений. По материалам прокурорских проверок возбуждены 62 уголовных дела», – сказал Шевченко.





При этом он отметил, что по инициативе прокуроров 1 427 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности и 4 207 – к административной. Опротестованы 233 незаконных акта.





Прокурор города подчеркнул, что «основные усилия прокуратуры были сосредоточены на реализации правозащитной функции прокуратуры, защите конституционных прав участников уголовного судопроизводства, противодействии коррупции и преступности, проявлениям экстремизма и терроризма».

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