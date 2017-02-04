Севастопольская прокуратура выявила в прошлом году более 10 тысяч нарушений законодательства и возбудила 62 уголовных дела
12:1703.02.2017г.
Севастопольские прокуроры за прошлый год выявили более 10 тысяч нарушений федерального законодательства. Об этом заявил прокурор Севастополя Игорь Шевченко на расширенном заседании коллегии городской прокуратуры, посвященном итогам деятельности в 2016 году, передает пресс-служба ведомства.
«В 2016 году прокурорами выявлены более 10 тысяч нарушений федерального законодательства. С целью их устранения внесены 1 117 представлений. В суд направлены 546 исковых заявлений. По материалам прокурорских проверок возбуждены 62 уголовных дела», – сказал Шевченко.
При этом он отметил, что по инициативе прокуроров 1 427 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности и 4 207 – к административной. Опротестованы 233 незаконных акта.
Прокурор города подчеркнул, что «основные усилия прокуратуры были сосредоточены на реализации правозащитной функции прокуратуры, защите конституционных прав участников уголовного судопроизводства, противодействии коррупции и преступности, проявлениям экстремизма и терроризма».