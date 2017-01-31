Севастопольская ячейка «Единой России» предложила самовыдвиженцам на выборы губернатора города пройти партийный праймериз

Севастопольская ячейка партии «Единая Россия» предложила гражданам, которые хотели бы принять участие в выборах губернатора в качестве самовыдвиженцев, пройти процедуру внутрипартийного праймериз (предварительного голосования). Об этом в эфире одного из севастопольских телеканалов заявил заместитель секретаря севастопольского отделения «Единой России» Сергей Михайлюк.





«Те люди (члены партии или беспартийные), которые хотели идти на прямые выборы губернатора, могут прийти, подать заявление и принять участие в процедуре предварительного голосования. Таким образом, всем самовыдвиженцам, которые хотели принимать участие в официальной кампании, мы заранее даем площадку. Приходите, озвучивайте позицию, дебатируйте, и, таким образом, по результатам предварительного голосования, по голосам выборщиков и определятся – достойны они или нет. Официально партия «Единая Россия» составит итоговый протокол из первых трех кандидатов», – рассказал он.





Ранее секретарь севастопольского регионального отделения «Единой России», депутат Заксобрания города Борис Колесников в интервью Крыминформу заявил, что его партия будет не против поддержки и.о. губернатора Дмитрия Овсянникова на выборах главы города.





24 ноября 2016 года Заксобрание Севастополя приняло изменения в устав города относительно прямых выборов губернатора. Для проведения выборов теперь нужно принять закон, который определяет процедуру выдвижения кандидатов, полномочия избирательных комиссий, процесс голосования. И.о. губернатора города Дмитрий Овсянников внес такой документ на рассмотрение местного парламента 9 декабря. Проект закона рассмотрен в первом чтении на сессии Заксобрания Севастополя 24 января.





Проект вызвал нарекания экспертов и общественности. На общественных слушаниях по законопроекту о прямых выборах губернатора Севастополя, которые прошли во всех 10 муниципальных образованиях города, основными темами обсуждения стали введение ценза оседлости и отсутствие возможности для самовыдвижения кандидатов.





В законопроекте «О выборах губернатора Севастополя» отсутствует норма о самовыдвижении кандидатов на выборы. Это может делать только партия.

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