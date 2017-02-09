Севастопольские бойцы МЧС предотвратили пожар в пятиэтажке и спасли женщину

Сотрудники севастопольского главка МЧС сегодня спасли женщину из задымленной квартиры и предотвратили пожар в пятиэтажном доме. Об этом сообщается на официальном сайте главного управления МЧС России по Севастополю.





В 12.50 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях от очевидцев поступило сообщение о задымлении в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома по ул. Горпищенко. Уже через 6 минут на место прибыли пожарные. В задымленной квартире они обнаружили женщину 1935 года рождения и передали ее бригаде скорой медицинской помощи.





Причиной задымления стала оставленная на плите пища. Оперативные действия сотрудников МЧС позволили предотвратить пожар.





От главного управления МЧС России по Севастополю в этой операции было задействовано три единицы техники и восемь человек личного состава.

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