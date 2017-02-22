Севастопольские чиновники заплатили в прошлом году 60 тыс рублей штрафов за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан

Должностные лица органов исполнительной власти Севастополя в прошлом году были оштрафованы на общую сумму 60 тыс рублей за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Об этом сообщил старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со средствами массовой информации Юрий Писанко.





«Прокуратурой города в отношении должностных лиц органов исполнительной власти возбуждены 10 дел об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Виновные лица судом привлечены к административной ответственности и оштрафованы на общую сумму 60 тыс рублей», – сказал Писанко.





По его словам, органами прокуратуры города в 2016 году проведены 52 надзорные проверки исполнения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. В их ходе выявлены 226 нарушений, для устранения которых внесены 52 документа прокурорского реагирования, к дисциплинарной ответственности привлечены 105 должностных лиц.

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