Севастопольские депутаты не смогли преодолеть вето Овсянникова на закон о наградах и почетных званиях

Севастопольские депутаты не смогли преодолеть вето и.о. губернатора Дмитрия Овсянникова на закон о городских наградах и почетных званиях, передает корреспондент Крыминформа.





«Вето губернатора на отклонение законопроекта, на наш взгляд, имеет право быть. Нет финансово-экономической экспертизы документа, нет экспертизы департамента финансов правительства Севастополя», – сказал представитель губернатора в Заксобрании Михаил Вавилов.





Он напомнил, что Овсянников предлагал снять законопроект с рассмотрения на сессии Заксобрания города. «Мнение и.о. губернатора не услышано (депутатами). Точка», – резюмировал Вавилов.





Однако депутаты команды Алексея Чалого стали настаивать на преодолении вето губернатора. В результате голосования преодолеть вето народным избранникам не удалось. За проголосовали 14 депутатов из 22 присутствовавших в зале при необходимой норме в две трети голосов.





Проект города о наградах и почетных званиях Севастополя был разработан и внесен в Заксобрание депутатом Александром Кулагиным в июле 2014 года. Документом предлагается учредить знак отличия «За заслуги перед Севастополем», почетный знак «Родительская слава города Севастополя», почетную грамоту, диплом, благодарность Законодательного собрания города и аналогичные награды правительства города. Кроме того, законом предлагаются премии в областях культуры, медицины, образования, физической культуры, спорта и туризма, в области общественной деятельности и журналистики.





Предусмотрены и почетные звания по сферам деятельности и по профессиям: почетный работник промышленности города Севастополя, сельского хозяйства, почетный деятель науки и техники, почетный работник образования, здравоохранения, морского флота и рыбного хозяйства. Почетные звания предусмотрены еще в 24 профессиях.





В июне 2016 года на тот момент губернатор Сергей Меняйло накладывал вето на предлагаемый Кулагиным законопроект о наградах и почетных званиях Севастополя по тем же мотивам, что и Овсянников.

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