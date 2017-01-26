Севастопольские дети-сироты единоразово получат 7,6 тысяч рублей - горобраз

16:2326.01.2017г.
Прокуратура инициировала уголовное дело по факту смерти севастопольца из-за неоказания ему медпомощи
12:4526.01.2017г.
Источник: Новый Севастополь
15:1226.01.2017г.
Правительство Севастополя ввело обязательную регистрацию домашних собак
14:4526.01.2017г.
11:3026.01.2017г.
Лучший работодатель Севастополя будет определен на конкурсе в апреле
11:2626.01.2017г.
09:0026.01.2017г.
17:2925.01.2017г.
Овсянников пришел в «тихий ужас», посетив севастопольскую поликлинику №3
14:4825.01.2017г.
09:0025.01.2017г.
17:4724.01.2017г.
Подозреваемый в убийстве севастопольского пенсионера задержан в Омске