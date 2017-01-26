Севастопольские дети-сироты единоразово получат 7,6 тысяч рублей - горобраз

Правительство Севастополя установило размер единоразовой выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по достижении 18-летнего возраста, на 2017 год.





«Эта мера является сохраненной, которая была установлена городским законодательством до 2014 года. В 2016 году размер единоразовой выплаты составлял 7,3 тысячи рублей на одного ребенка, в 2017 году предлагаем установить новый размер - 7,6 тысячи рублей», - сказал директор департамента образования Михаил Родиков, добавив, что выплата скорректирована «на уровень инфляции».





По его информации, в Севастополе такую выплату будут получать 75 детей на общую сумму 570 тысяч рублей, которая заложена в городском бюджете текущего года.





В бюджете Севастополя на 2017 год установлены плановые значения социальных выплат жителям города на сумму более 3 млрд рублей. Наиболее значимыми социальными выплатами являются пособия при рождении детей и по уходу за ребенком в сумме 781 млн рублей. Дети-сироты получат поддержку на 133 млн рублей, нуждающиеся семьи - на 119 млн рублей.

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