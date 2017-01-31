Севастопольские экономически активные предприятия накопили почти 50 млн рублей долгов по зарплате

Севастопольские экономически активные предприятия накопили почти 50 млн рублей долгов по зарплате. Об этом сегодня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя заявил директор департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко, докладывая о результатах мониторинга погашения задолженности по выплате зарплаты в организациях города.





Он пояснил, что в мониторинг были включены 22 предприятия, на которых, по официальным данным «Севастопольстата» и Госинспекции труда, возникала задолженность по зарплате. «В частности, в общей сумме задолженности в размере 47,9 млн рублей преобладает сектор экономически активных предприятий. Их доля составляет 94,6% от общей суммы выявленной задолженности по городу. А доля предприятий-банкротов – 5,4%», – сказал Борисенко.





При этом он отметил, что преобладает доля задолженности предприятий оборонного комплекса, среди которых самый крупный должник – предприятие федерального подчинения 771 завод средств связи минобороны РФ, сумма долгов которого составляет 21,2 млн рублей.





«Два предприятия-должника относятся к системообразующим, это Севастопольский авиационный завод – 8,7 млн рублей и научно-технический центр «Импульс-2» – 5,2 млн рублей. Таким образом, суммарно – 34, 8 млн рублей по промышленным предприятиям оборонного комплекса. За месяц прирост долга по зарплате составил более 8 млн рублей», – уточнил Борисенко.





Он подчеркнул, что доля предприятий-банкротов в общей сумме долгов по зарплате по сравнению с предыдущим годом снижена с 43,6% до 5,4%. «Задолженность по выплате зарплат бюджетникам Севастополя отсутствует», – подытожил Борисенко.

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