Севастопольские гаишники проверили более полусотни маршруток на безопасность пассажиров и выявили 50 различных нарушений

Сотрудники госавтоинспекции Севастополя провели на территории города профилактический рейд «Автобус». Об этом сообщила сегодня пресс-служба городского управления ГИБДД.





По ее информации, в ходе рейда были остановлены и проверены 55 автобусов. По результатам проверки составлено 50 административных материалов в отношении нарушителей. Из них 35 документов касались нарушений правил перевозки людей, 3 – технических неисправностей, 9 – неиспользования ремней безопасности. Один протокол был составлен относительно проезда автобуса на запрещающий сигнал светофора, 1 – непредоставление преимущества в движении пешеходам и 1 – нарушение правил пользования внешними световыми приборами.





Мероприятие проводилось с целью снижения аварийности на пассажирском транспорте, предупреждения и пресечения нарушений правил дорожного движения, совершаемых водителями маршрутных транспортных средств. Особое внимание автоинспекторы обращали на обеспечение безопасности перевозимых пассажиров.

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