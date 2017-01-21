Севастопольские инвалиды сталкиваются с серьезными сложностями при заказе социального такси - Алтабаева

Севастопольские инвалиды сталкиваются с серьезными сложностями при заказе социального такси. Об этом в прямом эфире Информационного канала Севастополя заявила председатель Заксобрания Екатерина Алтабаева, отвечая на вопрос телезрителя, действует ли в городе социальное такси и как им воспользоваться.





«У нас есть городской закон, которым предусматриваются меры социальной поддержки для различных категорий граждан. В нем была предусмотрена такая услуга (вызов социального такси). Информация полная об услуге расположена на сайте департамента труда и социальной защиты. Но на приемах граждан выяснилось, что не всегда эта информация, которая дается, соответствует действительности», - посетовала Алтабаева.





По ее словам, «люди жалуются на то, что реально заказать социальное такси очень сложно». «И вторая жалоба была на то, что предусматривается, и на сайте об этом говорится, что плата за социальное такси для того, кто им пользуется, если он имеет право на льготы, будет 50% от суммы, которая фактически будет затрачена на поездку. Но, опять-таки, не всегда это обеспечивается в реальной действительности», - отметила Алтабаева.





Она рассказала, что на заседании правительства она и губернатор задавали вопросы представителям соответствующих департаментов в этой связи. «И приняты определенные меры для того, чтобы те услуги, которые анонсированы, были не только предложены в виртуальном пространстве, а в реальной действительности были осуществлены. Главное, чтобы социальное такси работало так, как об этом написано на сайте департамента труда и социальной защиты», - высказала пожелание Алтабаева.





30 сентября 2016 года начальник управления социального обслуживания населения Жанна Финогенова заявила, что социальное такси пользуется большой популярностью среди инвалидов. Она напомнила, что в 2014 году в Севастополь поступили два специализированных легковых автомобиля в качестве гуманитарной помощи и были переданы госпредприятию «Севавтотранс» для использования в качестве социального такси. Услугой социального такси могут пользоваться более 1 300 городских инвалидов с проблемами опорно-двигательного аппарата.





Социальное такси вышло на линию в Севастополе 7 мая 2016 года.

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