Севастопольские налоговики перечислили в 2016 году в консолидированный бюджет РФ на 34% налогов больше, чем годом ранее – глава УФНС

Севастопольские налоговики перечислили в 2016 году в консолидированный бюджет РФ на 34% налогов больше, чем в 2015 году. Об этом на расширенной коллегии управления ФНС России по Севастополю заявил руководитель ведомства Николай Приставка.





«За 2016 год в консолидированный бюджет Российской Федерации мобилизовано 12 млрд 653 млн рублей, что на 34% или на 3 млрд 188 млн рублей превышает уровень 2015 года. В бюджет города поступило 9 млрд 158 млн рублей, что на четверть больше результатов позапрошлого года», – сказал Приставка.





При этом он отметил, что налоговыми органами Севастополя по результатам контрольной работы дополнительно начислено 114,3 млн рублей, в том числе: по выездным проверкам – 44 млн, по камеральным – 45,7 млн.





Основными задачами на 2017 год руководитель УФНС России назвал обеспечение положительных темпов роста поступлений и достоверности прогнозно-аналитической работы, организацию качественного администрирования страховых взносов, активизацию работы и усиление контроля на всех стадиях взыскания налоговой задолженности, повышение эффективности контрольной работы, осуществление на постоянной основе контроля за деятельностью налогоплательщиков – участников СЭЗ и федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2030 года.

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