Севастопольские общественники хотят возродить традицию вручения памятных медалей новорожденным

Общественная палата Севастополя поддержала инициативу общественной организации «Севастопольские мамы» о возрождении традиции вручать памятные медали детям, родившимся в городе. Соответствующее решение было принято на заседании совета палаты, передает корреспондент «Нового Севастополя».





Как пояснила член Общественной палаты РФ Ольга Дронова, памятные медали «Родившемуся в городе-герое Севастополе» вручали с 1973 года до серединных 80-х, позже традиция была утеряна. «Это замечательная идея – вернуть в наш город давнюю традицию вручать памятные медали при рождении самым юным севастопольцам», – отметила она и добавила, что в рамках рабочей группы будут разработаны положение о медали и ее дизайн, который в дальнейшем планируют обсудить с экспертным сообществом города.





По мнению Дроновой, искать частного инвестора в решении данного вопроса непрактично, ведь в этом случае нельзя будет рассчитывать на постоянство. В связи с этим необходимы нормативно-правовой акт исполнительной власти и поддержка из городского бюджета. «Ежегодные затраты бюджета на данную инициативу уже просчитаны, для бюджета города они минимальны. Тем более, что в последствии эти средства обратно вернутся городу», – подытожила она.





В советские годы севастопольская памятная медаль изготавливалась из алюминия и окрашивались в голубой и розовые цвета, для мальчиков и девочек соответственно. На лицевой стороне были нанесены изображения серпа с молотом, памятника затопленным кораблям, звезды города-героя, лавровой ветви и надпись «Город славы морской». На обороте располагались надпись «Родившемуся в городе-герое Севастополе» и место, где гравировалось имя и дата рождения нового гражданина.