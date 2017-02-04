Севастопольские пожарные ликвидировали пожар в магазине швейной фабрики им. Нины Ониловой и спасли человека

Севастопольские пожарные ликвидировали пожар в магазине швейной фабрики им. Нины Ониловой и спасли человека. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Севастополю.





По ее информации, в 16.22 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что идет дым из магазина швейной фабрики им. Н. Ониловой, расположенного по ул. Айвазовского.





В 16.27 к месту пожара оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения севастопольского гарнизона. Было установлено - пожар произошел во внутреннем помещении, в магазине готовой продукции. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.





Сформировав четыре звена газодымозащитной службы, огнеборцы приступили к ликвидации пожара. Параллельно с этим пожарные вывели из здания одного человека. Спасенный в медицинской помощи не нуждался. Двое работников магазина успели выбежать из помещения, когда пожар только начался.





В 17.06 пожар был локализован, а в 17.18 ликвидировано открытое горение. В 18.13 - проведена полная ликвидация. Причина пожара устанавливается.

Читайте еще...