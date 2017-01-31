Севастопольские пожарные за 20 минут потушили дачный дом и спасли человека

Сотрудники МЧС сегодня в течение 20 минут ликвидировали пожар в дачном доме на территории садового товарищества «Эдельвейс» и спасли мужчину. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Севастополю.





«В 05.29 поступило сообщение о пожаре в трёхэтажном дачном доме, расположенном в Молочной балке в садовом товариществе «Эдельвейс». В течение 10 минут спасатели прибыли к месту происшествия. Горела крыша дома. Отключив электроэнергию, пожарные немедленно приступили к ликвидации пожара и осмотру помещений. На первом этаже обнаружили мужчину, которого вывели на свежий воздух и передали бригаде «скорой помощи», - рассказали в пресс-службе.





По ее данным, в 05.53 возгорание удалось локализовать, а в 06.00 – полностью ликвидировать. В ликвидации пожара было задействовано три единицы техники и 11 человек личного состава.

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