Севастопольские полицейские привлекли к административной ответственности 21 нарушителя миграционного законодательства

Севастопольские полицейские привлекли к административной ответственности 21 иностранца за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.





«В результате рейда на территории одного из сел Балаклавского района полицейские выявили 21 жителя иностранных государств, которые находились на территории России с нарушением действующего миграционного законодательства. Мигранты проживали на территории старой автобазы, в неотапливаемых бытовках по 3 - 4 человека с нарушением всех санитарных норм. Все они работали на строительных объектах на территории Республики Крым», - сказано в сообщении.





По данным пресс-службы, в отношении всех нарушителей составлены административные протоколы за нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в стране. Шестерым из них суд определил наказание в виде штрафа в сумме 2000 рублей с административным выдворением за пределы России. На 15 иностранных граждан наложен штраф в размере 2000 рублей каждому.

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