Севастопольские полицейские задержали серийных воров, на счету которых более 10 краж из дачных домиков

Севастопольские полицейские задержали серийных воров, на счету которых более 10 краж из дачных домиков. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.





По ее информации, в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратился местный житель. Он рассказал, что у него с дачи, расположенной на мысе Фиолент, похитили имущество.





В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личности злоумышленников и задержали их. Ими оказались двое 30-летних ранее судимых жителей города. Установлено, что злоумышленники заходили на дачный участок и, отжимая стеклопакет, проникали внутрь домов, откуда похищали деньги, золотые изделия и другие ценные вещи. Кражи они совершали на территории Гагаринского, Балаклавского и Нахимовского районов Севастополя.





Часть похищенного полицейские изъяли и вернули потерпевшим.





В настоящее время в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Злоумышленники арестованы.

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