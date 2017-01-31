Севастопольские полицейские задержали серийных воров, на счету которых более 10 краж из дачных домиков
15:5830.01.2017г.
Севастопольские полицейские задержали серийных воров, на счету которых более 10 краж из дачных домиков. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.
По ее информации, в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратился местный житель. Он рассказал, что у него с дачи, расположенной на мысе Фиолент, похитили имущество.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личности злоумышленников и задержали их. Ими оказались двое 30-летних ранее судимых жителей города. Установлено, что злоумышленники заходили на дачный участок и, отжимая стеклопакет, проникали внутрь домов, откуда похищали деньги, золотые изделия и другие ценные вещи. Кражи они совершали на территории Гагаринского, Балаклавского и Нахимовского районов Севастополя.
Часть похищенного полицейские изъяли и вернули потерпевшим.
В настоящее время в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Злоумышленники арестованы.