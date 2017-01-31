Севастопольские предприятия наращивают задолженность по заработной плата в 16 раз быстрее, чем ее погашают

Севастопольские предприятия наращивают задолженность по заработной плата в 16 раз быстрее, чем ее погашают. Об этом на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сегодня заявил директор департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко, докладывая результаты мониторинга погашения задолженности по выплате зарплаты в организациях города.





«Из 12 предприятий-должников прирастили за последний месяц задолженность по зарплате 4 предприятия. Это «Севастопольское авиационное предприятие», «Севастопольский автозаправочный комплекс», научно-технический центр «Импульс-2» в общей сумме на 8,2 млн рублей», – сказал Борисенко.





При этом он отметил, что снизили задолженность только 2 предприятия на сумму 495 тыс рублей – «Севастопольское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта» и «Севастопольский завод безалкогольных напитков». «Соотношение погашения задолженности к росту составляет 1 к 16», – подчеркнул Борисенко.





По оперативным данным, за 2016 год общая сумма погашенной задолженности по зарплате в Севастополе составила 124,5 млн рублей, а в 2015 году эта цифра была 122,5 млн рублей. «При этом нужно учесть, что значительная часть погашенной суммы задолженности пришлась на предприятия, на которых такая задолженность сформировалась в переходный период, то есть это были предприятия-должники еще украинской собственности», – пояснил Борисенко.

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