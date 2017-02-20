Севастопольские прокуроры выявили нарушения при выделении почти 4,5 га земли обслуживающему кооперативу «Поляна»

Прокуратура обнаружила нарушения уголовного законодательства при выделении в Севастополе земли общей площадью 4,47 га обслуживающему кооперативу «Жилищно-строительное общество индивидуальных застройщиков «Поляна». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.





По ее информации, в ходе проверки законности приобретения членами обслуживающего кооператива «Поляна» прав на земельные участки, расположенные по Камышовому шоссе, было установлено, что государственные акты (свидетельства) на право собственности на земельные участки общей площадью 4,47 га им были выданы на основании распоряжения Севастопольской городской государственной администрации. Однако фактически такое распоряжение органом исполнительной власти не издавалось.





Таким образом, земельные участи выбыли из собственности города Севастополя вопреки требованиям земельного законодательства, считают в надзорном ведомстве.





«С учетом выявленных нарушений, прокуратурой Гагаринского района материалы проверки в порядке ст. 37 УПК РФ направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокуратурой нарушений уголовного законодательства по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)», – сказано в сообщении.

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