Севастопольские рыбаки увеличили вылов рыбы на 8% – департамент сельского хозяйства

Севастопольские рыбаки в текущем году выловили 34 тыс тонн рыбы, что на 8% больше в сравнении с 2015 годом. Об этом сообщил департамент сельского хозяйства правительства города.





По данным департамента, в промысле задействованы 29 рыболовецких предприятий города. Рыбная продукция перерабатывается на двух заводах рыбоконсервного комбината «Аквамарин» в Камышовой бухте. На 16 декабря количество произведенных консервов составило 41 миллион условных банок.





В регионе реализован инвестиционный проект по строительству завода по разведению осетровых видов рыб в установках замкнутого водоснабжения. Производственная мощность завода составляет около 30 тонн товарной рыбы в год. Предприятие загружено на 100%. Выращиваются и другие виды рыб – тилапия, карп, карась.





На территории города развивается марикультура. С начала года было реализовано 25 тонн мидии, в стадии выращивания находится еще порядка 40 тонн мидии и 3 тонны устриц.





В 2014 году правительством города была утверждена госпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Севастополя на 2015-2020 годы». В ее рамках предпринимателям возмещается часть процентов по кредитам, взятым на развитие аквакультуры (рыбоводства), на приобретение кормов, использованных для выращивания осетровых, лососевых видов рыб, а также на приобретение посадочного материала.