Севастопольские саперы МЧС обезвредили немецкую авиабомбу

Севастопольские саперы МЧС России обезвредили в Балаклавском районе немецкую авиабомбу «SD-2». Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Севастополю.





По ее информации, в одном из садовых товариществ севастополец обнаружил предмет, похожий на взрывоопасный. Сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН «Беркут» управления Росгвардии идентифицировали находку, ей оказалась немецкая авиабомба «SD-2» времен Великой Отечественной войны. Информация была передана в главное управление МЧС России по Севастополю.





К месту были направлены пиротехники специализированного отряда МЧС России, которые обследовали ближайшую территорию на наличие других взрывоопасных предметов. Опасных находок найдено не было. Было принято решение уничтожать бомбу на месте.





«Такие авиабомбы имеют нехарактерный для боеприпасов вид, из-за чего часто люди не обращают на них внимания, не осознают опасности при их обнаружении и путают с обычной железкой. Нужно сразу сообщать о металлических предметах в земле и ни в коем случае их не трогать», - пояснил начальник Специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю Николай Тисельский.





SD-2 - кассетная авиабомба, массово применявшаяся люфтваффе во время штурма Севастополя в 1941-1942 годах.

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