Севастопольские школы в текущем году получили около 170 новых кабинетов начальных классов и 13 школьных автобусов

Севастопольские школы в текущем году получили около 170 новых кабинетов начальных классов, 60 кабинетов основ безопасности жизнедеятельности и 13 автобусов для перевозки учащихся сельских школ. Об этом сообщил директор департамента образования Севастополя Михаил Родиков, подводя итоги года.





«У нас на территории 66 школ. Это более 41 тысячи учащихся. В школы приобретается новое оборудование. В этом году мы закупили все, что связано с начальной школой – порядка 170 кабинетов начальных классов. Также закуплено 60 кабинетов основ безопасности жизнедеятельности», – сказал Родиков.





По его словам, в 2016 году впервые было сразу закуплено 13 школьных автобусов за средства городского бюджета (в прошлом году – 10). «Мы полностью закрыли проблему перевозки школьников сельской местности», – подчеркнул директор департамента.





Заксобрание и правительство, отметил Родиков, выделили в этом году рекордные средства на системы пожарной безопасности учреждений образования – более 300 млн рублей. «Все, что связано с пожарной сигнализацией в этом году будет полностью закрыто», – заверил он.





Ранее Родиков заявлял, что в текущем году все севастопольские школы оснащены оборудованием медицинских кабинетов. «Мы полностью закрыли проблему оснащения оборудованием медицинских кабинетов. В этом году такое оборудование поставлено в 22 общеобразовательные школы и 5 школ-интернатов. Программу «Доступная среда» на 2016 год в сумме 9,9 млн рублей выполнили также в полном объеме», – сказал Родиков.

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