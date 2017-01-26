Севастопольские спасатели проводят комплексную тренировку по реагированию на крупные ДТП

Севастопольские спасатели проводят комплексную тренировку по реагированию на крупные дорожно-транспортные происшествия. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Севастополю.





По ее информации, сегодня спасатели МЧС Севастополя отрабатывают действия по реагированию на крупное ДТП, связанное с неблагоприятными погодными условиями.





По замыслу тренировки, на участке 17 км автодороги Севастополь - Ялта, в районе урочища Сухая речка, в результате нарушения правил дорожного движения (несоблюдения скоростного режима и дистанции с учетом состояния дорожных и метеоусловий), произошло столкновение четырех транспортных средств: рейсового микроавтобуса, грузовика и двух легковых автомобилей. Пять человек получили травмы несовместимые с жизнью, а 4 пассажира оказались заблокированными в искореженных машинах. Образовался затор из более 100 автотранспортных средств, следующих в обоих направлениях по трассе.





Специалисты МЧС во взаимодействии со всеми экстренными службами города тренируются ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации: разрезать автомобили и доставать условных пострадавших, оказывать первую медицинскую помощь и расчищать трассу от обломков, развернуты пункты по оказанию помощи для водителей автомобилей, которые попали в затор.





В тренировке задействованы силы и средства подразделений ГУ МЧС по Севастополю, спасательных служб гражданской обороны города - медицинской, охраны общественного порядка, инженерно-дорожной, транспортной, коммунально-технической.





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