Севастопольские специалисты сделали бы Стратегию бесплатно и значительно быстрее – «Наш Севастополь»

Соавтор общественного движения «Наш Севастополь», предприниматель Евгений Кабанов заявил, что затраты на создание Стратегии развития Севастополя до 2030 года значительно завышены – местные специалисты могли бы разработать документ бесплатно и в более короткие сроки. Такое мнение он озвучил в ходе «круглого стола».





«Один листок Стратегии развития Севастополя до 2030 года стоит 70 тысяч рублей. Правительство Севастополя заплатило 14 млн рублей на разработку документа. Думаю, что профессионалы города сделали бы Стратегию бесплатно и значительно быстрее», – сказал Кабанов.





Он напомнил, что в качестве депутата Госсовета Крыма принимал участие в обсуждении аналогичной Стратегии развития Республики Крым до 2030 года в комитетах крымского парламента с привлечением экспертных групп и общественности.





Кабанов также констатировал, что Севастополь – глубоко дотационный регион. «До 2020 года у нас стоит задача каким-то образом выйти на самоокупаемость, сегодня бюджет города зависит от федеральных средств на 60%. В Стратегии я не увидел, мер, реализация которых приведет к тому, что Севастополь станет самодостаточным регионом», – подчеркнул депутат.