Севастопольские «справороссы» поддержали инициативу досрочной отставки «команды Чалого» в Законодательном собрании города

Севастопольское региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» поддерживает инициативу досрочной отставки «команды Чалого» в Законодательном собрании города. Об этом «Новому Севастополю» сообщил председатель севастопольского отделения «Справедливой России» Евгений Дубовик.





«Наша позиция в этом вопросе четкая: время революционных преобразований закончилось, сейчас необходимо работать на Севастополь, его развитие и процветание. Пришло время убирать из власти людей, некомпетентных в законодательной инициативе, отстаивающих узкие частные интересы», – заявил Дубовик и добавил, что, если действующие депутаты Законодательного собрания уверены в том, что находятся на верном пути, то смогут вновь получить поддержку и доверие севастопольцев.





При этом он отметил, что инициаторы отставки «команды Чалого» готовы обратиться к президенту России Владимиру Путину с предложением досрочно распустить Законодательное собрание Севастополя, если депутаты не захотят добровольно сложить свои полномочия.





Ранее партийцы и общественники Севастополя, входящие в общественное движение «Севастополь в поддержку президента России», потребовали отставки «команды Чалого» в Законодательном собрании города. Они приняли резолюцию, в которой призвали сложить депутатские полномочия Алексея и Михаила Чалого, Сергея Кажанова, Вячеслава Горелова, Виктора Посметного, Татьяну Щербакову, Александра Кулагина, Екатерину Алтабаеву, Вячеслава Аксёнова, Евгения Мащенко, Александра Караваева, Юрия Круглова и провести довыборы в сентябре 2017 года вместе с выборами губернатора.

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