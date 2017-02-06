Севастопольские судебные приставы отметили существенное увеличение количества исполнительных производств в 2016 году

Количество исполнительных производств в управлении Федеральной службы судебных приставов по Севастополю (УФССП) в прошлом году в сравнении с 2015 годом увеличилось на 8 тысяч и составило около 38 тысяч документов. Об этом заявил журналистам и.о. главного судебного пристава Севастополя Эдуард Талпы.





«За прошлый период в сравнении с 2015 годом пошел рост в два раза по некоторым категориям исполнительных производств. В целом произошло увеличение исполнительных документов по сравнению с 2015 годом на 8 тысяч и составило около 38 тысяч исполнительных производств», – сказал Талпы.





При этом он отметил, что основной рост – в 2 раза – пришелся на документы по взысканию административных штрафов. В 3 раза увеличилось поступление исполнительных документов по взысканию кредиторской задолженности. «Это уже свежие кредиты. Это не те решения суда, которые были приняты до 18 марта 2014 года. Суммы не сказать, чтобы очень большие, но они есть», – подчеркнул Талпы.





В то же время, отметил и.о. главного судебного пристава, в 3 раза уменьшилось поступление исполнительных документов по заработной плате, а также сократилось количество производств по взысканию оплаты за услуги жилищно-коммунального хозяйства. Практически на одном уровне осталось количество документов по взысканию алиментных обязательств.

Читайте еще...