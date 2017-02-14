Севастопольские ветераны войны и вооруженных сил объединились в единую организацию

Несколько севастопольских ветеранских организаций сегодня на городской конференции объединились в единую структуру, передает корреспондент «Нового Севастополя».





Избраны городской совет из 31 человека, бюро из 9 человек, председателем Севастопольской региональной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов стал Иван Князюк. Почетным председателем участники конференции избрали контр-адмирала в отставке Сергея Рыбака, стоявшего у истоков ветеранского движения в Севастополе.





В состав региональной общественной организации вошли ветеранские объединения четырех районов города, а также большое количество мелких организаций, их счет идет на десятки.





В работе объединительной конференции приняли участие вице-губернатор Вячеслав Гладков и зампредседателя Заксобрания Александр Кулагин.





В выступлениях участников конференции прозвучала критика в адрес властей за нерешенные проблемы ЖКХ, здравоохранения, социальных аптек и Единого информационно-расчетного центра.

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