Севастопольские власти обещают расширить полигон ТКО к концу февраля и через два года построить мусороперерабатывающий завод

Севастопольский полигон твердых коммунальных отходов в Первомайской балке будет расширен к концу февраля. Об этом в эфире Информационного канала Севастополя заявил вице-губернатор Владимир Базаров.





«Полигон твердых коммунальных отходов Севастополя, точнее – первая и вторая его очереди – переполнены. Это факт. С другой стороны, у нас практически готовы к вводу в эксплуатацию третья и четвертая очереди, которые должны были быть введены сначала в 2015, а затем в 2016 году», – сказал Базаров.





По его словам, департамент капитального строительства правительства города обещает сдать эти очереди полигона ТКО до конца февраля. «Таким образом, у нас появится задел на 15 лет», – пояснил Базаров.





Отвечая на уточняющий вопрос, когда все-таки будет построен в Севастополе мусороперерабатывающий завод, о котором уже много лет говорят руководители города и специалисты, чиновник заявил о том, что правительство готово войти в партнерские отношения с инвестором, с частным бизнесом в этой связи. «К нам обращаются крупные компании, которые готовы выступить инвесторами. Мы этой работой занимаемся. Надеемся, что в этом году сдвинемся с мертвой точки, а за два года построим мусороперерабатывающий завод», – сообщил Базаров.

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