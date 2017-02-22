Севастопольские власти передали два последних земельных участка для государственной резиденции №11 на Южном берегу Крыма

Правительство Севастополя постановило передать два земельных участка для государственной резиденции №11 на южнобережном участке города, передает корреспондент Нового Севастополя.





«Мы полностью заканчиваем передачу пяти земельных участков и закреплением их за Федеральной службой охраны. Сегодня передаем два участка», – пояснил директор департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин.





26 мая 2016 года правительство Севастополя постановило передать имущественный комплекс госпредприятия «Балаклавский судоремонтный завод «Металлист» Федеральной службе охраны в безвозмездное пользование.





23 апреля 2015 года правительство Севастополя учредило государственное унитарное предприятие «Балаклавский судоремонтный завод «Металлист». В постановлении правительства отмечалось, что «создание ГУП позволит приступить к восстановлению основных фондов, провести модернизацию производства за счет привлечения инвестиционных и кредитных ресурсов, увеличить объемы выпускаемой продукции».

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