Севастопольские власти планируют создать в регионе еще два потребительских сельскохозяйственных кооператива за 30 млн рублей

Исходя из возможностей бюджета, в текущем году планируется оказать государственную поддержку в виде грантов двум потребительским сельскохозяйственным кооперативам. Об этом заявил в эфире Информационного канала Севастополя первый заместитель директора департамента сельского хозяйства Александр Масалов.





«Планируется в текущем году оказать поддержку двум потребительским сельскохозяйственным кооперативам, исходя из возможностей бюджета. На модернизацию производства кооперативам планируется предоставить грантовые средства в размере 30 млн рублей в общей сложности, то есть, по 15 млн на каждый кооператив», – сказал Масалов.





Ранее директор департамента сельского хозяйства Севастополя Дмитрий Чумаков заявлял, что в Российской Федерации в целом стоит задача поддержки сельскохозяйственной кооперации. В Севастополе, по его словам, работают шесть кооперативов. Таким образом, количество сельхозкооперативов в регионе должно достигнуть восьми в текущем году.

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