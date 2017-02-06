17:2106.02.2017г.
Севастопольские власти разыграют на конкурсе 7 новых маршрутов общественного транспорта
09:5906.02.2017г.
Правительство Севастополя утвердило положение о порядке организации и проведения открытых конкурсов на право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, передает корреспондент «Нового Севастополя».
«Организатором конкурса является департамент транспорта и транспортной инфраструктуры. Комиссия открытого конкурса – это коллегиальный орган, состоящий из представителей Ространснадзора, ГИБДД, депутатов и экспертов в сфере пассажирских перевозок», – пояснил директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Игорь Титов.
По его словам, будут разыграны 7 новых маршрутов, а победитель открытого конкурса обязан приступить к перевозке не позднее 60 дней со дня подведения итогов. «По нерегулируемому тарифу в Севастополе работают 12 перевозчиков, которые обеспечивают 100 маршрутов. На 33 маршрутах перевозчики работают по регулируемому тарифу, на этих маршрутах перевозятся льготные категории граждан», – отметил Титов.
Он также сообщил, что «начата работа по обследованию и оптимизации маршрутной сети». По результатам оптимизации мы получим документ планирования, и маршрутная сеть может коренным образом измениться. Не факт, что это случится в текущем году», – уточнил Титов.
Он посетовал на то, что учет льготников на общественном транспорте Севастополя происходит не лучшим образом. «Единственный способ его организовать – это перейти на автоматизированную систему оплаты проезда, то есть введение электронных карт и установка валидаторов на транспортных средствах», – подытожил Титов.
1 декабря 2014 года на тот момент губернатор Севастополя Сергей Меняйло сообщил о том, что с середины 2015 года в Севастополе начнет внедряться система электронной оплаты за услуги общественного транспорта.
Источник: Новый Севастополь
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