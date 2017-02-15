Севастопольский «Горсвет» в 2017 году планирует установить в 10 раз больше уличных фонарей, чем годом ранее

Севастопольское госпредприятие «Горсвет» в 2017 году планирует установить 2 тысячи уличных фонарей, что ровно в 10 раз больше, чем в прошлом году. Об этом заявил директора департамента городского хозяйства Андрей Чибисов.





«ГП «Горсвет» обслуживает более 17,5 тысяч светоточек. В прошлом году нам удалось увеличить их количество на 200 светоточек. Это немного. Но я напомню, что этот год мы начали в режиме чрезвычайной ситуации, когда у нас была ограничена поставка электроэнергии. «Горсвету» вообще не поставлялась электроэнергия, поэтому в прошлом году у нас в планах стояло достаточно мало работ по освещению города. В этом году мы планируем увеличить количество светоточек на 2 тысячи штук», – сказал чиновник.





В апреле 2016 года директор «Горсвета» Александр Галич заявил, что предприятие нуждается в глубокой модернизации. «В структуре источников света больше половины (53%) составляют натриевые разрядные лампы, треть – ртутные лампы, 12% – лампы накаливания. Компактные люминисцентные лампы – 3%. Светодиодные светильники – только 106 штук», – сказал Галич.





При этом он отметил, что общее количество светоточек, находящихся в собственности города, составляет 21 600 единиц, из них в рабочем состоянии – 17 395 единиц. Протяженность сетей – 784 километра, из которых воздушные линии составляют 623 километра.

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