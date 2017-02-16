Севастопольский бизнесмен-строитель письменно разъяснил Трампу бесполезность антироссийских санкций

Бывший депутат Севастопольского горсовета, бизнесмен-застройщик Евгений Кабанов направил письмо президенту США Дональду Трампу, в котором описал бесполезность санкций в отношении России и конкретно их главной «целевой аудитории», к которой отнес себя как представителя бизнеса, пострадавшего от ограничений. Документ на английском языке Кабанов разместил на своей странице в сети Facebook, приведя также перевод на русский.

«Под впечатлением вчерашнего заявления Дональда Трампа по Крыму написал ему письмо и отправил в Белый дом. Он должен понимать, что в России, а тем более в Крыму и Севастополе, ждут от него не старой риторики, а реализации связанных с ним надежд», – прокомментировал свой шаг депутат.





В письме Кабанов изложил видение ситуации со стороны севастопольцев и крымчан и рассказал американскому президенту, что санкциями США и Европа не достигли своих целей. «Хотите верьте, хотите нет, но единственный действительно осязаемый результат западных санкций – это всё больше растущая неприязнь к США и Европе, как минимум непонимание их мотивов. Но разве это может являться целью Вашей политики, как президента США? Разве это действительно отвечает стратегическим интересам Америки? И разве это правильно? Я задаю эти вопросы именно Вам, так как, не скрою, очень много людей в нашей стране вдохновлены Вашей действительно блестящей победой и возлагают надежды на тот простой, народный, здравый смысл, который Вы не раз демонстрировали», – написал депутат.





В письме он также попросил Трампа понять крымчан и пригласил американцев в гости в Крым, пообещав организовать им всестороннюю программу визита. «Я прошу только одного – попытайтесь понять нас, господин президент. Я могу пригласить Вас в гости, но понимаю, что ваши озверевшие оппоненты в США разорвут Вас на части хотя бы за намёк на такое понимание, – написал депутат. – Но было бы очень неплохо, если бы американцы, Ваши сторонники или просто люди, способные к непредвзятому взгляду на вещи из США, приехали в Крым и Севастополь для того, чтобы своими глазами, а не глазами CNN, увидеть всё происходящее, пообщаться с людьми и сделать свои собственные выводы о происходящем и о возможных перспективах. Дайте шанс народной дипломатии – иногда она оказывается полезнее псевдоаналитики ангажированных СМИ и лживых политиков».





Кабанов напомнил, что он как представитель бизнеса был как раз той «целевой аудиторией», которую должны были подкосить санкции и подтолкнуть к каким-либо действиям, однако бизнесмен, имея возможности, не уехал ни на Украину, ни в Европу. «Я остаюсь в своём родном Севастополе. В своём родном Крыму. И в своей родной России, судьба которой всегда была нераздельно связана с Крымом, независимо от того, что по этому поводу думают на Западе. Я живу и работаю здесь, несмотря на те трудности, которые нам пытается создавать режим санкций. И, несмотря на те трудности, которых здесь и без ваших санкций хватает. И я намереваюсь делать это и дальше. Потому что я русский, я крымчанин, я севастополец», – подчеркнул он.





В Facebook депутат также разместил англоязычную версию письма, которую отправил в Белый дом.