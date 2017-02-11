Севастопольский чиновник заплатит 10 тысяч рублей штрафа за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан

Мировой судья по постановлению прокуратуры привлек к административной ответственности и оштрафовал на 10 тыс рублей чиновника некоммерческой организации «Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя» за нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.





По ее данным, в ходе прокурорской проверки было установлено, что в конце 2016 года жители города обращались в «Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя» с заявлениями о предоставлении сведений о ходе капитального ремонта многоквартирных домов, в которых они проживают. Руководством некоммерческой организации ответы на обращения граждан были предоставлены с нарушением установленного законом тридцатидневного срока.





По результатам проверки прокуратурой в отношении временно исполняющего обязанности директора некоммерческой организации возбуждены дела об административных правонарушениях. Мировой судья признал должностное лицо виновным и оштрафовал на 10 тыс рублей.

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