Севастопольский депутат не нашел китайских туристов на улицах города

Депутат Заксобрания Севастополя Вячеслав Аксенов в рамках обсуждения доклада и.о. начальника главного управления культуры Ларисы Дудкиной относительно развития туризма в городе, поинтересовался, где все-таки ходят китайские туристические группы, которых на улицах не видно.





«Вы упомянули в докладе, что у нас ожидается поток туристов из Китая. Но почему-то китайских групп в Севастополе мы пока не видели. Что сдерживает этот процесс? И когда туристы из Китая у нас появятся?» - спросил Аксенов.





«В 2016 году объемы взаимных обменов между Россией и Китаем, количество представителей КНР на улицах Севастополя, действительно, было не таким значительным. Возможно, вы их не встретили», - сказала Дудкина.





По ее словам, в текущем году работу по привлечению безвизовых туристических групп из Китая «мы решили проводить в рамках российско-китайского туристического форума, подготовка к которому сейчас идет». «На ближайших выставочно-ярмарочных мероприятиях, которые в марте состоятся в Москве, будет проведена презентация Севастополя. Нам будет предоставлен конференц-зал. Мы приглашаем туроператоров, в том числе, из Китая для обсуждения всех текущих вопросов», - пояснила Дудкина.





Она уточнила, что у китайских туристов есть «некие специальные требования к объектам туристской инфраструктуры». «Мы готовим средства размещения, чтобы в полной мере отвечать их запросам», - сообщила Дудкина.





Ранее она заявила о том, что три севастопольских туроператора получат возможность работать с группами китайских туристов в рамках безвизового обмена. Она напомнила, что в феврале 2016 года было подписано соглашение между Федеральным агентством по туризму и правительством Севастополя о сотрудничестве в реализации соглашения между правительствами РФ и Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках в рамках российско-китайского безвизового обмена.

Читайте еще...