Севастопольский депутат предложил отправить городского уполномоченного по правам ребенка в отставку из-за бездеятельности

Депутат Заксобрания Севастополя Сергей Кравченко предложил отправить уполномоченного по правам ребенка Марину Песчанскую в отставку из-за отсутствия результатов деятельности, передает корреспондент «Нового Севастополя».





«Изучил доклад уполномоченного по правам ребенка в Севастополе и ее работы не увидел. На 19 листах (доклада) нам цитировали законы, описывали командировки, знакомства, причины, мешающие качественно работать, и т.д. А вот что конкретно было выполнено уполномоченным, этого нет», – сказал Кравченко.





Он привел пример, когда из семьи правоохранительными органами был изъят ребенок, и в связи с этим обратился к Песчанской, однако она не смогла помочь семье. «Теперь я точно знаю, что у любого родителя можно изъять ребенка незаконно. И никто не защитит, государственная машина раздавит всех нас, наши чувства», – эмоционально заявил Кравченко.





На его выступление резко отреагировал зампрокурора Владимир Агапов, который призвал соблюдать депутатскую этику и «с высокой трибуны ярлыки работе органов не вешать». «Что касается изъятия ребенка (из семьи). Действительно, там была немножко нарушена процедура. Но ребенок имел 28 телесных повреждений. И кроме мамы он ни с кем не оставался», – сказал Агапов и призвал Кравченко не вмешиваться в ход следствия.





«Ребенок нуждается в помощи и лечении, а ему сегодня не могут эту помощь оказать», – пояснил Кравченко, добавив, что родители договорились лечить ребенка в Москве, куда он попасть не может, «потому что он изъят».





Дискуссии предшествовал доклад уполномоченного по правам ребенка Марины Песчанской. Она подробно рассказала, сколько детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоят на учете в территориальных отделах по защите прав несовершеннолетних, опеки и попечительства, сколько в Севастополе детей-инвалидов.





Затем сообщила, что вступила в должность 19 июля 2016 года и посетовала на то, что до сих пор не решен вопрос помещения для уполномоченного, аппарат которого временно находится в кабинете сенатора Ольги Тимофеевой на площади 12 квадратных метров в административном здании правительства Севастополя.





Песчанская также рассказала, что за полгода в должности она посетила социальный приют для детей, центр социальной помощи семье и детям, центр медицинской реабилитации «Специализированный дом ребенка», центр содействия семейному воспитанию, школу-интернат №1, центр социальной и постинтернатной адаптации. Кроме того, уполномоченный налаживала контакты с различными органами власти, ездила в Москву.





Отвечая на вопросы депутатов, что она конкретно сделала в своей должности, она сказала, что вникает в широкий круг обязанностей. «Пять месяцев моей работы не дали мне возможность изучить каждую проблему досконально, я ее изучаю», – подчеркнула Песчанская.





Председатель Заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева напомнила депутатам, что по итогам заслушивания Песчанской может быть принято отдельное постановление законодательного органа власти города.





Песчанская в 1989 году с отличием окончила филологический факультет Донецкого государственного университета по специальности русская филология. До 2008 года работала учителем русского языка и мировой литературы. Возглавляла общественную организацию «Народный контроль». Член градостроительного совета города и Общественной палаты Севастополя. С 2015 года – член комиссии по лицензированию управляющих компаний.





6 июля 2016 года депутаты Заксобрания Севастополя выбирали детского омбудсмена из трех кандидатур. За Песчанскую проголосовали 13 депутатов из 24.

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