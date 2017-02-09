Севастопольский дзюдоист завоевал золото на открытом турнире в Португалии и стал мастером спорта международного класса

Член сборной России, севастополец Антон Брачев (ЦСКА) завоевал золотую медаль на первом общеевропейском соревновании года, благодаря чему смог получить звание «мастер спорта международного класса». Об этом сообщила севастопольская Федерация самбо и дзюдо.





Турнир проходил в португальском Одивеласе с 4 по 5 февраля и собрал лучших дзюдоистов Европы. В финальном поединке Брачеву противостоял Онисе Бугадзе (Грузия), победитель открытого турнира Европы в румынском городе Клуж-Напока в 2015 году. Финал завершился на третьей минуте чистым броском севастопольца на оценку «иппон».





Также в команде РФ «золото» в категории до 100 кг завоевал Нияз Ильясов (Ростовская область), серебряные медали на счету Олега Васильева (Санкт-Петербург – 73 кг) и Дениса Калинина (Москва – 81 кг). На третью ступень пьедестала почета в категории свыше 100 кг поднялся Муса Туменов (Тюменская область).





Победа принесла севастопольскому армейцу не только турнирное «золото», но и звание «мастер спорта международного класса».

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