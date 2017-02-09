Севастопольский дзюдоист завоевал золото на открытом турнире в Португалии и стал мастером спорта международного класса
11:1208.02.2017г.
Член сборной России, севастополец Антон Брачев (ЦСКА) завоевал золотую медаль на первом общеевропейском соревновании года, благодаря чему смог получить звание «мастер спорта международного класса». Об этом сообщила севастопольская Федерация самбо и дзюдо.
Турнир проходил в португальском Одивеласе с 4 по 5 февраля и собрал лучших дзюдоистов Европы. В финальном поединке Брачеву противостоял Онисе Бугадзе (Грузия), победитель открытого турнира Европы в румынском городе Клуж-Напока в 2015 году. Финал завершился на третьей минуте чистым броском севастопольца на оценку «иппон».
Также в команде РФ «золото» в категории до 100 кг завоевал Нияз Ильясов (Ростовская область), серебряные медали на счету Олега Васильева (Санкт-Петербург – 73 кг) и Дениса Калинина (Москва – 81 кг). На третью ступень пьедестала почета в категории свыше 100 кг поднялся Муса Туменов (Тюменская область).
Победа принесла севастопольскому армейцу не только турнирное «золото», но и звание «мастер спорта международного класса».