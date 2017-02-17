Севастопольский госархив готовится в этом году отметить долгожданное новоселье

Ввод в эксплуатацию новых архивных площадей является для Государственного архива Севастополя самым ожидаемым событием в 2017 году. Об этом заявила в эфире одного из городских телеканалов начальник управления архивным делом Наталья Калинина.





«Самым ожидаемым событием в 2017 году для нас является ввод в эксплуатацию архивных площадей по проспекту Генерала Острякова, 36А. В 2016 году проведен конкурс на проектно-изыскательские работы по объекту. Весь год мы очень плотно работали с проектировщиками. В этом году начнутся строительно-монтажные работы, будет приобретено оборудование. Оно должно быть до конца года смонтировано, и здание должно быть сдано в эксплуатацию», - сказала Калинина.





На новых площадях, по ее словам, планируется установить современное специализированное оборудование для архивных документов, «чтобы мы могли работать на многие десятилетия вперед». В частности, не привычные металлические стеллажи, а «стеллажи-компактусы на рельсах», что позволит вместить в два раза больше документов.





При этом начальник управления архивным делом отметила, что материально-техническая база архива в 2016 году значительно улучшилась. Были заменены на металлические старые, еще советские деревянные стеллажи, приобретены более 900 архивных коробов из специального бескислотного картона, который не оказывает пагубного влияния на хранящиеся в нем архивные дела, осушители для воздуха, а также планшетный сканер современного поколения, который позволяет бережно сканировать документы.





Строительство нового здания городского архива на проспекте Генерала Острякова идет с 1994 года и до сих пор не завершено.





В рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя до 2020 года в 2015-2016 годах на обустройство городского архива были предусмотрены 185 млн рублей.

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