Севастопольский морской порт выйдет на прибыль в 2017 году – Овсянников

Госпредприятие «Севастопольский морской порт» выйдет на прибыль в 2017 году. Об этом журналистам заявил и.о. губернатора Дмитрий Овсянников, отвечая на вопрос Крыминформа.





«Объемы перевалок в Севастопольском морском порту в связи с санкциями упали в 2014 году в 100 раз. Но в 2016 году они выросли до 500 тысяч тонн», – сказал Овсянников.





При этом он отметил, что развитие порта будет связано со строительством федеральной трассы «Таврида». «В 2017 году нам необходимо навести порядок с точки зрения прозрачности морского порта, отсутствия злоупотреблений, которые там возможно есть», – подчеркнул глава города.





Он также сообщил, что город приобрел в собственность два парома «Адмирал Лазарев» и «Адмирал Истомин», отремонтированы несколько катеров, которые осуществляют ежедневные морские внутригородские перевозки. «Есть поручение президента по организации постоянного круизного маршрута из Сочи с заходом в Новороссийск, Ялту и Севастополь. Росморпорт и другие заинтересованные структуры прорабатывают вопрос приобретения круизного лайнера», – уточнил Овсянников.





Он подчеркнул, что 1,2 млрд рублей предусмотрены для реконструкции 6 причалов порта. «Эти причалы в следующем году мы должны сделать», – сказал Овсянников.





По его словам, названные выше меры изменят экономические показатели «Севморпорта», убыток которого в 2015 году составил 150 млн рублей. «В этом году убытки сведем к нулю или минимизируем. А в следующем году порт должен быть прибыльным», – пояснил глава города.





Госпредприятие «Севастопольский морской порт» создано распоряжением правительства города в июле 2014 года на базе нескольких государственных украинских предприятий Севастопольский морской торговый порт, Севастопольский филиал Администрации государственных морских портов Украины, Севастопольский морской рыбный порт, Севастопольская гидрография им. Митина и др.





Суммарные объемы перевалки грузов в портах Севастополя до весны 2014 года исчислялись миллионами тонн.

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