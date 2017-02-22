Севастопольский нетрезвый автомобилист-убийца предстанет перед судом

Заместитель прокурора Севастополя Игорь Емельянов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, 1982 года рождения, который убил человека в состоянии алкогольного обвинения. Об этом сообщает старший помощник прокурора города Севастополя по взаимодействию со средствами массовой информации Юрий Писанко.





По его информации, версия следствия заключается том, что в декабре 2016 года мужчина, управляя технически исправным грузовым автомобилем в состоянии опьянения, осуществляя движение со стороны улицы Бориса Михайлова в направлении бухты Омега, совершил наезд на пешехода 1993 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате происшествия пешеход скончался на месте ДТП.





Злоумышленник заключен под стражу. Расследование по уголовному делу проводилось следственным отделом СЧ УМВД России по городу Севастополю. Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд города Севастополя для рассмотрения по существу.

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