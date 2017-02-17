Севастопольский подросток может провести пять лет за решеткой за кражу из магазина канцтоваров

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего севастопольца, который подозревается в краже денег из магазина канцелярских товаров. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Севастополя.





«В дежурную часть ОП №1 «Северное» ОМВД России по Нахимовскому району обратилась продавец магазина канцтоваров. Она сообщила, что у нее из кассы пропало 3 тыс рублей. В ходе проведенных мероприятий сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних задержали подозреваемого. Им оказался 15-летний житель Севастополя», – уточнили в пресс-службе.





Похищенные деньги подросток потратил на собственные нужды.





В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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