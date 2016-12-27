Севастопольский рынок труда сохраняет дисбаланс спроса и предложения – директор Центра занятости

Рынок труда в Севастополе сохраняет дисбаланс спроса и предложения, заявила директор государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Севастополя» Светлана Рендак, подводя итоги работы центра за 2016 год.





«Сегодня есть, да и всегда был, дисбаланс спроса и предложения на городском рынке труда. То есть, у нас в основном на учете стоят люди, которые имеют высшее и базовое высшее образование, а вакансии в основном рассчитаны на рабочие профессии», – сказала Рендак.





При этом она уточнила, что в базе данных центра числится около 3 тыс вакантных рабочих мест, а людей, стоящих на учете, около 600 человек. «Но каждый человек ищет себе подходящую работу именно по специальности, с достойной заработной платой», – отметила Рендак.





13 июля начальник управления занятости правительства Севастополя Сергей Махонин заявил, что в базе данных городской службы занятости около 60% вакансий – это рабочие специальности. «Востребованы все строительные специальности, особенно – сварщики. Менее востребованы офисные работники. Рабочих рук не хватает», – сказал Махонин.





При этом он напомнил, что средняя зарплата по городу составляет 26 тысяч рублей. «А по заявкам работодателей, которые представили свои вакансии в городскую службу занятости, севастопольцам предлагается работа с ежемесячной оплатой в 15-17 тысяч рублей. Понятно, есть и предложения с более высокой зарплатой, но их немного», – подчеркнул начальник управления занятости.

Читайте еще...