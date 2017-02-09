Севастопольский суд арестовал двух подозреваемых в контрабанде наркотиков

Ленинский районный суд Севастополя, согласившись с позицией прокурора, избрал для двух подозреваемых в контрабанде наркотических средств мужчин 1971 и 1974 года рождения меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщил старший помощник прокурора по взаимодействию со средствами массовой информации Юрий Писанко.





По его словам, в феврале 2017 года иностранец перевез через границу Российской Федерации наркотическое средство массой не менее 9 кг с целью сбыта жителю Севастополя. Незаконные действия злоумышленников были пресечены сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.





«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств) и ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере)», – уточнил Писанко.

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