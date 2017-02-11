Севастопольский суд восстановил жилищные права ребенка-сироты

Согласившись с позицией прокуратуры, суд отказал в апелляции департаменту труда и социальной защиты населения Севастополя и восстановил жилищные права ребенка-сироты. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.





«Установлено, что распоряжением управления по делам несовершеннолетних департамента труда и социальной защиты населения от 25 июня 2015 года отказано ребенку-сироте 2000 года рождения во включении в список лиц, подлежащих обеспечению жилым помещением, чем нарушены его права. Прокуратура предъявила в суд иск к департаменту труда и социальной защиты населения о признании указанного распоряжения управления незаконным и понуждении включить ребенка-сироту в список лиц, подлежащих обеспечению жилым помещением», – рассказали в пресс-службе.





Гагаринский районный суд Севастополя исковые требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме. Не согласившись с решением суда, орган исполнительной власти подал апелляцию.





Севастопольский городской суд в удовлетворении апелляции отказал. Решение вступило в законную силу.