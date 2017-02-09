Севастопольский водитель маршрутки «потерял» пассажира

В соцсетях появилось видео , на котором запечатлено, как из маршрутки на полном ходу выпал пассажир. Об этом сообщает Крыминформ.





«На видео зафиксировано, как женщина на одной из остановок садится в маршрутку и через несколько секунд после того, как транспортное средство начинает движение, выпадает из задней двери автобуса. Из комментариев очевидцев следует, что пассажир выпала из маршрутки по вине водителя, который слишком резко набрал скорость. При этом женщина получила травмы», – говорится в сообщении.





В пресс-службе УМВД по Севастополю Крыминформу уточнили, что по данному факту правоохранители проводят проверку.

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