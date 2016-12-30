Севастопольский водоканал запустил в эксплуатацию артезианскую скважину в селе Родное

Госпредприятие Севастополя «Водоканал» за свои средства оборудовал артезианскую скважину в селе Родное и запустил ее в эксплуатацию, передает корреспондент Крыминформа.





«Здесь смонтирован насос, резервный источник питания и система контроля за средства водоканала. Скважина была пробурена еще в 2012 году, но воду из нее не брали. Сейчас насос круглосуточно подает до 200 кубометров воды жителям села с глубины 120 метров. Долгоиграющая проблема для тысячи селян решена», – сказал директор водоканала Николай Перегуда.





27 декабря правительство Севастополя выделило госпредприятию «Водоканал» 5,2 млн рублей для запуска скважины в селе Родное.





7 июля правительство Севастополя направило неиспользованные в 2014 году федеральные средства в объеме 4,8 млн рублей для решения неотложных проблем водоснабжения села Родное. Такие работы планировали закончить до 1 ноября.





Минувшим летом водоканал занимался подвозом питьевой воды в село Родное.

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