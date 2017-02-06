«Севастопольское авиационное предприятие» не загружено и накапливает долги по зарплате – департамент экономики

Задолженность ГУП «Севастопольское авиационное предприятие» не сокращается с февраля 2016 года. Об этом сегодня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя заявил директор департамента экономики Элимдар Ахтемов.





«Задолженность по зарплате на госпредприятии «Севастопольское авиационное предприятие» возникает периодически с февраля 2016 года. Последняя возникла с августа и в полном объеме до сих пор не погашается. И по состоянию на 1 февраля задолженность составляет 8,6 млн рублей, по налогам и сборам – почти 8 млн рублей. Итого – 16,5 млн рублей», – сказал Ахтемов.





По его словам, до 10 февраля на предприятие должен поступить аванс по контракту за покраску вертолета. «В первом квартале должны поступить по договорам 24,3 млн рублей – это 50% от суммы контракта ОАО «Вертолеты России» по ремонту вертолета Военно-космических сил. И 27 млн рублей по ремонту вертолета Росгвардии», – пояснил Ахтемов.





При этом он отметил, что с целью покрытия кассового разрыва в декабре 2016 года кредитный комитете банка РНКБ дал согласие на выделение 10 млн рублей. Получение кредитных средств ожидается до 20 февраля с целью погашения задолженности по зарплате работникам.





«Планируется до 15 февраля поступление аванса за продажу ненужного ремфонда предприятия в размере 13,5 млн рублей», – уточнил Ахтемов.





Он также сообщил, что в течение ближайших 10-15 дней планируется поступление 15,3 млн рублей, что позволит в феврале погасить в полном объеме задолженность по зарплате. «Кроме того, ведется работа по заключению контрактов от имени губернатора Севастополя. Были отправлены письма в 8 госкомпаний, обращение в минпромторг РФ по размещению заказов на ремонты 5 вертолетов Росгвардии. Надеемся в феврале – марте 2017 года стабилизировать работу», – подытожил Ахтемов.





И.о. губернатора Дмитрий Овсянников, в свою очередь, констатировал, что «мы находимся в стадии выполнения дорожной карты, в рамках которой не выполнены мероприятия с двух сторон – и с нашей, и со стороны наших партнеров». «Загрузка маленькая, она не позволяет платить зарплату людям», – посетовал Овсянников.





24 сентября 2015 года правительство Севастополя включило ГУП «Севастопольское авиационное предприятие» в перечень объектов приватизации госимущества на 2016 год. На тот момент замгубернатора Севастополя Алексей Еремеев пояснил: «Это не продажа предприятия. Оно из сферы контроля государства выходить не будет. Мероприятия проводятся в рамках договоренностей с ОАО «Вертолеты России». Речь идет об акционировании с последующим внесением «Вертолетами России» и ГК «Ростехнологии» дополнительных инвестиций в данное предприятие», – отметил Еремеев, добавив, что таким образом пройдет преобразование ГУП в ОАО.

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