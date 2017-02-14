Севастопольское госпредприятие «Садовод» увеличило долг по зарплате на 25% – вице-губернатор

Процесс погашения долгов по зарплате на предприятиях Севастополя имеет слабую позитивную динамику. Об этом на аппаратном совещании в правительстве Севастополя заявил вице-губернатор Юрий Кривов.





«По состоянию на 10 февраля наметилась скромная динамика по погашению долгов по зарплате – на 1 млн рублей. Два предприятия сделали шаги в сторону некоторого улучшения ситуации, к сожалению, не радикального», – сказал Кривов.





По его словам, «Севастопольское авиационное предприятие» сократило долг по зарплате перед своими работниками на 200 тысяч рублей, научно-технический центр «Импульс» на 2 млн рублей. «При этом на госпредприятии «Городской автозаправочный комплекс» произошел рост задолженности по зарплате на 900 тысяч рублей за 10 дней. Госпредприятие «Садовод» увеличило долг по зарплате на 25% – было 716 тысяч рублей, а сейчас уже 1 млн 111 тысяч», – пояснил Кривов.





30 января директор департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко, докладывая результаты мониторинга погашения задолженности по выплате зарплаты в организациях города, заявил о том, что более 70% общего долга по зарплате перед севастопольцами накопили госпредприятия. «На 4 госпредприятиях города имеется задолженность по зарплате свыше 12 млн рублей», – сказал Борисенко.





18 февраля 2016 года директор госпредприятия «Садовод» Валентина Маляр, докладывая о результатах работы за 2015 год, сообщила о том, что предприятие работает стабильно. «Задолженность по выплате зарплаты отсутствует. Годовой фонд оплаты труда за 2015 год составил 36 млн 29 тысяч рублей. Среднемесячная зарплата штатного работника составила 18,2 тысяч рублей», – отметила Маляр. Она также сообщила, что за 2015 год перечислено налогов и обязательных платежей в бюджеты разных уровней в размере 16 млн 17 тысяч рублей.

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